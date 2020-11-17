مصدر أمني ينفي وجود حالات خطف في المنيا

قال مصدر أمني بمديرية أمن المنيا إنه لا صحة لما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول وجود حالات اختطاف لمواطنين بمدينة المنيا، مؤكدًا عدم تلقي أقسام ومراكز الشرطة أي بلاغات بهذا الشأن.وناشدت المصادر الأمنية المواطنين تقديم بلاغات بحالات الخطف إن وجدت، مؤكدين ضرورة تحري الدقة والمصداقية، وعدم الانسياق وراء الشائعات حفاظًا على أمن واستقرار المحافظة.