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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مدبولي للدارسين بالخارج: مصر بتتغير.. واغتنموا فرصة تاريخية لإحداث الفارق

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:03 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم ووفاء علي
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بوفد من الشباب المصريين الدارسين في الخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته للقاء شباب مصري ناجح واعد أتيحت له الفرصة لدراسة تخصصات متميزة في الجامعات الأجنبية بالخارج، مشيرًا إلى أن الدراسة بالخارج تتيح فرصة الاحتكاك بمجتمعات وثقافات مختلفة، والتعرّف على تجارب الدول والاستفادة منها، وإثراء وتطوير أنماط التفكير لدى الشباب.

وأضاف أنه شخصيًا خاض نفس التجربة خلال دراسته للدكتوراه بألمانيا، لكنه كان عاقدًا العزم على العودة لمصر، مضيفًا أن مصر اليوم تختلف عن عدة سنوات سابقة، وأصبح تواجد الشباب فى مناصب قيادية أمرًا معتادًا، ولا سيّما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو الداعم الأول لشباب هذا الوطن، ولديه قناعة بقدرة الشباب على القيادة وتولي المسئولية في المواقع التنفيذية.

وخاطب مدبولى مجموعة الشباب قائلًا: "بلدنا بتتغير، وهذا عصر مساندة ودعم الشباب، وأمامكم فرصة تاريخية للتواجد هنا وإحداث الفارق فاغتنموها، مؤكدًا أن القيمة المضافة للشاب المصري الحاصل على تعليم متميز بالخارج ستكون أكبر، لو قام باستثمار قدراته ومهاراته فى مصر".

واستعرض رئيس الوزراء ما تقوم به الدولة حاليًا من جهود في مختلف المجالات والقطاعات، سوف يستفيد منها هذا الجيل من الشباب والأجيال القادمة، مؤكدًا أن كل شخص مجتهد سيكون له فرصة فى هذا البلد.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة مهمة للشباب حثهم خلالها على المثابرة مهما صادفتهم من تحديات في طريق العمل والنجاح، وألا يفقدوا الأمل، مُرحبًا بانضمامهم لصفوف الكوادر البشرية في الوزارات وجهات الدولة المختلفة.

عقب ذلك، أدار رئيس مجلس الوزراء حوارًا مع وفد الطلاب الدارسين بالخارج، واستمع خلاله إلى أفكارهم وآرائهم حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية.

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