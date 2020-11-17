ألمانيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الألمانية اليوم الثلاثاء، عن 14 ألفا و419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، كما تم الإبلاغ عن 267 حالة وفاة جديدة.ووفقا لمعهد روبرت كوخ الألماني فإن عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا ارتفع إلى 815746 منذ بداية وباء كورونا في الربيع، وبلغ عدد الأشخاص الذين ارتبطت وفاتهم بالفيروس إلى 19 12814 في ألمانيا.وعلى الرغم من ذلك فقد أوضح معهد روبرت كوخ أنه لا يمكن مقارنة القيم الحالية إلا جزئيًا مع تلك التي تم تسجيلها في الربيع، لأنه يتم الآن إجراء المزيد من الاختبارات بشكل ملحوظ - وبالتالي يتم اكتشاف المزيد من الإصابات.وأشار إلى أنه تم حتى الآن تسجيل أكبر عدد من الإصابات مقارنة بعدد السكان في برلين بواقع 1336 إصابة في اليوم أثناء فترة الوباء تليها بافاريا (1225)، وبريمن (1215) ونورد راين فيستفالن (1155)، وكانت أقل الحالات حتى الآن في مكلنبورغ فوربومرن (277).واضاف أن ولاية شمال الراين وستفاليا تضم معظم الحالات مع 207224 إصابة مؤكدة (2700 حالة وفاة). حتى الآن، تم تأكيد 160729 إصابة في بافارياو (3191 حالة وفاة). في المرتبة الثالثة تأتي بادن فورتمبيرغ حيث سجلت 118.596 إصابة مؤكدة مختبريًا (2297 حالة وفاة)، تليها هيسن مع 66503 إصابة (و 905 حالة وفاة) على مسافة كبيرة نسبيًا. وفقًا لـ RKI، يوجد في مكلنبورغ-فوربومرن أقل الأرقام (4464 إصابة و40 حالة وفاة).