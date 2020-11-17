فتح طريق الكريمات أمام حركة السيارات

أعلنت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل اليوم الثلاثاء، عن فتح طريق الكريمات أمام حركة المرور.وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.كانت المرور أعلنت عن غلق طريق الكريمات بسبب ظهور الشبورة، وحفاظًا على سلامة قائدي السيارات.