سوريا: 75 إصابة بكورونا والإجمالي يقترب من 7 آلاف حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 45 حالة، ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.وأشارت الوزارة- في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 6 آلاف و759 حالة، شُفي منها 2759، وتوفيت 350 حالة.وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.