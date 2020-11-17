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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل ألفًا و255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:20 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألف و255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 152 ألفا و809 إصابات.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه جرى تسجيل وفاة 4 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 538 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 715 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144 ألفا و647 حالة.

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