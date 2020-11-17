الإمارات تسجل ألفًا و255 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:20 م
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألف و255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 152 ألفا و809 إصابات.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه جرى تسجيل وفاة 4 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 538 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 715 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144 ألفا و647 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه جرى تسجيل وفاة 4 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 538 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 715 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144 ألفا و647 حالة.