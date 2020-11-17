ضبط صاحب مصنع أحذية رياضية مقلدة في المرج

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على صاحب مصنع للأحذية الرياضية دون ترخيص بحوزته كمية من مستلزمات التصنيع مجهولة المصدر، فى منطقة المرج.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مصنع للأحذية الرياضية دون ترخيص.وعثر بحوزته على «1400 متر جلد، 17500 قطعة مستلزمات جلدية، 29 ماكينة وأدوات تصنيع»، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، مستخدمًا علامات تجارية لماركات عالمية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.