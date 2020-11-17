السودان يسعى لإجلاء مواطنيه من إقليم تيجراي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن سفارة السودان في أديس أبابا تقوم بمحاولات دءوبة لإجلاء السودانيين الموجودين في إقليم تيجراي في أقرب وقت.وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ظلت تتابع أحوال المواطنين السودانيين الموجودين في إقليم تيجراي بجمهورية إثيوبيا، رغم انقطاع الاتصالات في الإقليم، وذلك عبر سفارة جمهورية السودان في أديس أبابا.وأضافت وزارة الخارجية السودانية، أنها "تود أن تطمئن على سلامة السودانيين الموجودين بالإقليم".