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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تطبيقات لحساب السعرات الحرارية وانقاص الوزن

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:01 م
تطبيقات لحساب السعرات
تطبيقات لحساب السعرات الحرارية
شيماء دهب
طباعة
لم تعد الرغبة في انقاص الوزن وكذلك ممارسة الرياضة أمرا صعبا، فمن خلال جلوسك بالمنزل بالتزامن مع جائحة كورونا تستطيعين مواصلة ممارستك للرياضة وحساب سعراتك الحرارية من خلال تحميل أحد التطبيقات الآتيه على هاتفك المحمول بكل سهولة:

Lose weight in 30 days
تطبيق سهل الاستخدام، يحدد لك بعض التمارين الرياضية من شأنك ممارستها بالمنزل للحصول على الشكل المثالي لجسمك، كما يوفر خطة لإتباع أنظمة غذائية وفقًا لوجبات تساعدك على انقاص وزنك.

7minute workout
تستطيعين ممارسة التمارين الرياضية لمدة 7 دقائق، مما يجعل الالتزام بها أمر مُتاح، يتميز بأنه يقدم ست مجموعات تمارين، واحدة تتكون من 12 تمرينًا، مدة كل تمرين 30 ثانية تشمل كافة المناطق الذراع، البطن، الأرجل، الأرداف بجانب مجموعات كلاسيكية.

Low fat recipes
تطبيق لمن تحرص على إعداد وصفات قليلة الدهون لإنقاص الوزن أو للحفاظ على جسمها دون كمية دهون عالية، يوفر وصفات صحية تناسب كافة الوجبات.

Myfitnesspal
يعتبر من أشهر التطبيقات التى يمكن تحمليها فمن خلال تسجيلك لوزنك وطولك يستطيع تحديد لك التمارين المناسبة والسعرات الحرارية التى تحتاجها خلال اليوم، بالإضافة إلى إمكانية إدخال مفردات الغذاء الذي تتناوله، ويمكن حساب أكواب الماء التى يحصل عليها الشخص ومن ثم معرفة تناول الكمية الموصي بها أم لا.

Diet point
يوجد به عدد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، فهو تطبيق سهل ومباشر ويمكن اختيار النظام الذي يناسبك، بالإضافة إلى قائمة تسوق لكل خطة من أجل شراء احتياجاتك الخاصة بالنظام المتبع.
تطبيقات لحساب السعرات الحرارية
تطبيقات لحساب السعرات الحرارية
تطبيقات لحساب السعرات الحرارية وانقاص الوزن
تطبيقات لحساب السعرات الحرارية
تطبيقات لحساب السعرات الحرارية
تطبيقات لحساب السعرات الحرارية
تطبيقات لحساب السعرات الحرارية
تطبيقات لحساب السعرات الحرارية وانقاص الوزن
تطبيقات لحساب السعرات الحرارية
تطبيقات لحساب السعرات الحرارية

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