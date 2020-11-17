تطبيقات لحساب السعرات الحرارية وانقاص الوزن

Lose weight in 30 days

7minute workout

Low fat recipes

Myfitnesspal

Diet point

لم تعد الرغبة في انقاص الوزن وكذلك ممارسة الرياضة أمرا صعبا، فمن خلال جلوسك بالمنزل بالتزامن مع جائحة كورونا تستطيعين مواصلة ممارستك للرياضة وحساب سعراتك الحرارية من خلال تحميل أحد التطبيقات الآتيه على هاتفك المحمول بكل سهولة:تطبيق سهل الاستخدام، يحدد لك بعض التمارين الرياضية من شأنك ممارستها بالمنزل للحصول على الشكل المثالي لجسمك، كما يوفر خطة لإتباع أنظمة غذائية وفقًا لوجبات تساعدك على انقاص وزنك.تستطيعين ممارسة التمارين الرياضية لمدة 7 دقائق، مما يجعل الالتزام بها أمر مُتاح، يتميز بأنه يقدم ست مجموعات تمارين، واحدة تتكون من 12 تمرينًا، مدة كل تمرين 30 ثانية تشمل كافة المناطق الذراع، البطن، الأرجل، الأرداف بجانب مجموعات كلاسيكية.تطبيق لمن تحرص على إعداد وصفات قليلة الدهون لإنقاص الوزن أو للحفاظ على جسمها دون كمية دهون عالية، يوفر وصفات صحية تناسب كافة الوجبات.يعتبر من أشهر التطبيقات التى يمكن تحمليها فمن خلال تسجيلك لوزنك وطولك يستطيع تحديد لك التمارين المناسبة والسعرات الحرارية التى تحتاجها خلال اليوم، بالإضافة إلى إمكانية إدخال مفردات الغذاء الذي تتناوله، ويمكن حساب أكواب الماء التى يحصل عليها الشخص ومن ثم معرفة تناول الكمية الموصي بها أم لا.يوجد به عدد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، فهو تطبيق سهل ومباشر ويمكن اختيار النظام الذي يناسبك، بالإضافة إلى قائمة تسوق لكل خطة من أجل شراء احتياجاتك الخاصة بالنظام المتبع.