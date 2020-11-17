مسئول أوروبي: الاهتمام باليورو كعملة احتياطي في تزايد

قال المدير المالي وعضو مجلس الإدارة بآلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن الاهتمام باليورو كعملة احتياطي يتنامى، وإن العملة الموحدة يتزايد النظر إليها على أنها بديل للدولار الأمريكي.ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة في الأشهر الأخيرة بفضل مؤشرات تماسك في مواجهة أزمة «كوفيد-19» وتأسيس صندوق تعافي لمساعدة الدول التي تضررت من الجائحة بشدة.وقال كالين أنيف يانس إنه يلحظ اهتمامًا متزايدًا باليورو كعملة احتياطي، وإن ذلك الاهتمام يتجلى في الطلب القوي من بنوك مركزية عالمية على مبيعات السندات في الآونة الأخيرة.