37 بحثًا ناقشها المؤتمر الدولى السابع لتمريض المنوفية

ناقش المؤتمر الدولي السابع والأول افتراضيًا لكلية تمريض جامعة المنوفية على مدار يومين 37 بحثًا متنوعًا برئاسة الدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية.وأشارت الدكتورة منال فريد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر إلى أن المؤتمر حضره عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض والطب ومعهد الكبد، بالإضافة إلى متابعة المؤتمر من قبل 900 باحث وعضو هيئة تدريس بكليات التمريض بمصر والدول العربية، وناقش 37 بحثًا منها 6 أبحاث من خارج مصر للباحثين من السعودية والعراق وعمان والسودان والهند و31 بحثًا من الجامعات المصرية وكلية تمريض المنوفية وكلية الطب ومعهد الكبد، بالإضافة إلي ضف بوستر و5 أبحاث طلابية.وأوضحت أن الأبحاث تناولت استخدام التكنولوجيا في البحث العلمي والممارسات التمريضية، وضمان سلامة المريض في مجالات الرعاية الصحية والتحديات والابتكار في مجال التمريض وتأثير الاستراتيجيات الحديثة في التعليم.وخلال المؤتمر ألقى الدكتور ناصر عبدالباري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب بحثًا حول تطوير قدرات التمريض في مجال الأورام، وألقي الضوء حول ضرورة تنمية قدرات التمريض في التخصص الذي ترغب فيه وإيجاد ما يعرف الممرضة المتخصصة.وضرورة التأكيد علي التخصصية داخل الوحدات العلاجية حتى تتمكن الممرضة من تطوير خبراتها بالتخصيص على عكس التنقل الذي قد يفقدها الرغبة في التطور وعدم اكتسابها الخبرات المهنية المطلوبة.