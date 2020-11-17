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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

معهد الأورام: بروتوكول تعاون للكشف المبكر عن أورام الرئة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:59 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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وقع المعهد القومي للأورام بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الدواء ومؤسسة صحة مصر تحت شعار "نفسك حياة" لنشر الوعي المجتمعي عن أهمية الاكتشاف المبكر لأمراض أورام الرئة وتقديم أفضل الخدمات والحلول العلاجية والطبية للمواطن المصري.

ويهدف البروتوكول إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر من خلال إطلاق حملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة، والتفاعل مع استفسارات الجمهور عبر الخط الساخن الذي سيتم تخصيصه لتقديم خدمة الاستشارات الطبية والصحية لأهمية الكشف المبكر لسرطان الرئة وتخصيص عيادات لاستقبال المرضي وإجراء الكشف والفحص المبكر وتسجيل البيانات الخاصة بالنتائج مع تقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

ومن جهته، قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة يختص بعلاج وأبحاث السرطان منذ إنشائه في الستينيات، وأثمرت جهوده في علاج وشفاء كثير من المواطنين بالمجان، ومن أولويات المعهد توعية المواطنين بأمراض السرطان والكشف المبكر.

وأضاف أن سرطان الرئة يعد السبب الأول في الوفيات بالسرطان حسب منظمة الصحة العالمية، ولذلك في نطاق الشهر العالمي للتوعية عن سرطان الرئة، فإن المعهد فخور بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" والمؤسسات المختلفة في حملة التوعية القومية ودعم المريض المصرى.

ومن جهته، قال الدكتور وائل صفوت، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحة مصر: "تتشرف مؤسسة صحة مصر بالمشاركة في مشروع متميز في الوقاية والعلاج من مرض سرطان الرئة بالتعاون مع المعهد القومي للأورام وشركة أسترازينيكا مصرن وعدد من المؤسسات المجتمعية، في إطار السعي لتحسين الحالة الصحية للمصريين واستخدام العلم نحو الصحة وهو شعار المؤسسة".

وأضاف: "تسعى المبادرة إلى التوعية بمسببات مرض سرطان الرئة وعلى رأسها التدخين، والتشخيص المبكر له وتقديم العلاجات الحديثة من خلال حملة ومنظومة متكاملة، وصحة مصر هي مؤسسة أهلية تقوم بأنشطة عدة في مجال مكافحة الأمراض غير السارية، حيث تتشرف بوجودها ضمن تحالف مصري وإقليمي ودولى لهذا الغرض، كما نظمت حملات كثيرة للتوعية ضد التدخين كأحد المسببات الرئيسية لأمراض كثيرة علي رأسها سرطان الرئة التي تؤثر على صحة واقتصاد المجتمع والدولة المصرية".

وأوضحت الدكتورة رباب جعفر، أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي للأورام، أن معظم حالات سرطان الرئة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، ولذلك تم إطلاق حملة "نفسك حياة"، وهي الأولى في مصر للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الرئة، ما يؤدي إلى الاكتشاف في المراحل المبكرة المصحوبة بنسب شفاء أعلى.

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