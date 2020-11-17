السعودية: 362 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 436 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 353918 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5692 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 436 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 341104 حالات.