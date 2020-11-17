إخوان منشقون: التنظيم يستغل عواصم أوروبية لفتح مراكز تصدر الإرهاب

ثمن عدد من قيادات الإخوان المنشقين، تحرك النمسا بمصادرة 20 مليون يورو من أموال الجماعة، والتي أثبتت التحقيقات أنها تستخدم في تمويل الإرهاب، مشيرين إلى أن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية متطرفة قرارًا بات مطروحًا على مائدة جميع الدول الأوروبية، ولكن يتبقى موعد تنفيذ القرار، متوقعين أنه سيكون في القريب العاجلل.وقال سامح عيد، القيادي الإخواني المنشق، إن التحركات التي تتخذها النمسا في الوقت الحالي تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرها مصادرة 20 مليون يورو من أموال الجماعة والتي أثبتت التحقيقات أن هذه الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب، جرس إنذار لأوروبا باعتبار الإخوان جماعة إرهابية مسلحة يجب حظرها.وأكد عيد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اعتبار جماعة الإخوان إرهابية متطرفة قرار مطروح على مائدة جميع الدول الأوروبية، ولكن يتبقى موعد تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية التي تمول التنظيم أهمها ألمانيا وإنجلترا، ما زالا يضغطان على باقي الدول لعدم إصدار هذا القرار، رغم وجود تأكيدات ويقين من قبل أوروبا بأن التنظيم الدولي أصبح عدوًا يهدد المجتمعات الأوروبية.توقع إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إعلان بعض الدول الأوروبية اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية قبل نهاية العام، وذلك نتيجة لحدوث عدد من الجرائم في أكثر من دولة، وأرجعت حكوماتها إلى أن تنظيم الإخوان الدولي من ورائها، وأصبحوا على يقين من الرسائل التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل دول العالم وتحذيره المستمر من إيواء أو تمويل أو التستر على جماعة الإخوان، ومدى خطورة تواجدهم على أي أرض.وأكد ربيع، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدول الأجنبية الداعمة للإخوان رأت بعينها، وشاهدت مظاهر الإرهاب التي انتشرت في كثير من الدول، وتأكدت من أن التنظيم الذي كانوا قد راهنوا عليه في تفتيت الدول سيشكل خطرًا عليهم، ولكن الآن في مرحلة المماطلة من اعترافهم بأن التنظيم الذي أسسته وراعته ومولته ستقضي عليه بيدها، وأولها إنجلترا.أكد منير أديب، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن الدول الأوروبية باتت تدرك خطر الجماعة الإرهابية، وأنها ليست مقتصرة فقط على التفجيرات وأعمال العنف، بل ترتكز على الجماعات الحاضنة لها.وأضاف منير أديب، أن جماعة الإخوان الإرهابية تنتشر في مراكز التعليم الدينية، بالعواصم الأوروبية، وتقوم بإنشاء جيل حاضن للإرهاب، موضحًا أن هناك خطوات، لا بد أن تتخذها أوروبا، لتثبت أنها قادرة على مواجهة الإرهاب.وأشاد الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، بمصادرة دولة النمسا لـ20 مليون يورو، مساعدات من الجماعة الإرهابية، مؤكدًا أنها بمثابة خطوة ضرورية، تأخذها أوروبا لإنهاء الإرهاب.