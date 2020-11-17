بدء صرف مساعدات «تكافل» لحوالي 2 مليون أسرة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات "تكافل"، اليوم الثلاثاء، لحوالي ٢ مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه، بالإضافة إلى مستفيدي "كرامة" الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد الماضي، صرف مساعدات برنامج "كرامة" لحوالي مليون و239 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا و943 ألف جنيه، وسط إجراءات احترازية مشددة وفقًا لتوجيهات وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.والجدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي يبلغ حوالي 3 ملايين و640 ألف أسرة، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و573 مليون جنيه مصري.