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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: أمريكا مفتاح أمان أوروبا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:50 م
أنيجرت كرامب كارنباور
أنيجرت كرامب كارنباور
وكالات
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أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور موقفها بأن أوروبا لا يمكنها الدفاع عن نفسها في
المستقبل المنظور دون الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على الرغم من الانتقاد الحاد الصادر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمثل هذه التصريحات السابقة منها.

وقالت كرامب- كارنباور اليوم الثلاثاء: "تذهب فكرة حكم ذاتي استراتيجي أوروبي إلى مستوى أبعد من اللازم، إذا غذت الوهم بأنه يمكننا ضمان الأمن والاستقرار والازدهار في أوروبا دون (حلف شمال الأطلسي) ناتو ودون الولايات المتحدة".

يذكر أن ماكرون انتقد أمس الإثنين تصريحًا مشابهًا لكرامب-كارنباور، ووصفه بأنه "تفسير خاطئ للتاريخ"، ودعا الرئيس الفرنسي لسيادة أوروبية في شئون الدفاع.

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