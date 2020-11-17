مساعد وزير الداخلية: لا فرق بين نزلاء السجون كلهم بشر

قال اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون، إن القطاع يطبق السياسة العقابية طبقًا للقانون والمواثيق الدولية والحقوقية.وأشار "البرادعي"- خلال جولة بسجن طرة على هامش الندوة التثقيفية التي أقيمت بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية والإعلاميين- إلى أن السجون المصرية تطبق القانون على كل النزلاء طبقًا للعقوبات المقيدة ضدهم من قبل المحكمة.وأكد أن السجون تتعامل مع كل النزلاء على السواء لا تفرق بين سجين وآخر من حيث الانتماءات السياسية أو الدينية، قائلًا: "داخل السجن لا نتعامل بطريقة مختلفة مع أي نزيل لانتمائه لجماعة إرهابية أو أيديولوجية سياسية مع مختلف مسمياتها إلا بالقانون، فالجميع بشر يطبق عليهم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية طبقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".