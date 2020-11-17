معرض مضبوطات السجن يكشف ألاعيب تهريب المخدرات

أحبط قطاع السجون عشرات المحاولات لإدخال المواد المخدرة إلى نزلاء السجون من بينها استخدام الشباشب أو الأحذية والمأكولات والمشروبات، وذلك خلال ندوة مناقشة أوضاع السجناء.وتفقد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء هشام البرادعي مصانع الآثاث المعدني والخشبي في إطار متابعة تفعيل إجراءات تأهيل نزلاء السجون وإعادة دمجهم في المجتمع عبر تدريبهم على الحرف والمهن المختلفة وتنتج مصانع السجون أجود المنتجات باستخدام خامات جيدة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالسجون.وأكد بعض النزلاء العاملين بالمصانع بأنهم تلقوا التدريب على الحرف لكسب رزقهم بالحلال بعد الخروج من السجن، موضحين أنهم يحصلون على رواتب مقابل عملهم بالمصانع.