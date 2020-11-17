رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

معرض مضبوطات السجن يكشف ألاعيب تهريب المخدرات

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:15 م
اللواء هشام البرادعي
اللواء هشام البرادعي
مريم جبل- عمرو المزيدي
طباعة
أحبط قطاع السجون عشرات المحاولات لإدخال المواد المخدرة إلى نزلاء السجون من بينها استخدام الشباشب أو الأحذية والمأكولات والمشروبات، وذلك خلال ندوة مناقشة أوضاع السجناء.

وتفقد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء هشام البرادعي مصانع الآثاث المعدني والخشبي في إطار متابعة تفعيل إجراءات تأهيل نزلاء السجون وإعادة دمجهم في المجتمع عبر تدريبهم على الحرف والمهن المختلفة وتنتج مصانع السجون أجود المنتجات باستخدام خامات جيدة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالسجون.

وأكد بعض النزلاء العاملين بالمصانع بأنهم تلقوا التدريب على الحرف لكسب رزقهم بالحلال بعد الخروج من السجن، موضحين أنهم يحصلون على رواتب مقابل عملهم بالمصانع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

الصور

image description

محافظ أسيوط يجتمع بالجهاز التنفيذي لمتابعة موقف مشروعات «حياة كريمة»

image description

ندوة حول علامات الإنذار في أمراض الجهاز الهضمي.. بجامعة أسيوط

image description

انطلاق مؤتمر نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي بجامعة أسيوط

image description

10 مليون جنيه لافتتاح محطة «عبد القادر 2» بدمياط

image description

بمساحة 4 أفدنة.. محافظ الجيزة: إنشاء موقف لسيارات السرفيس بالهرم

الأكثر قراءة

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

باحثون يطورون آلة لأخذ عينات مسحة الحلق تساعد في حماية الطواقم الطبية من العدوى

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق في الصين (فيديو)

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

عمل فني مناهض للتحرش بقاعة «مشربية» يثير ضجة بسبب «فكرته»

«أبودومة» شخصية مؤتمر أدباء وسط الصعيد الشاعر المتكئ على التراث الصوفي

«متون» معرض فردي لجيهان فايز بجاليري نيل آرت اليوم

السيد نجم في مداخلته في «الطفل ورؤية 2030»: أدب الخيال العلمي العربي لم يبرح مكانه