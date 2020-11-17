عمل فني مناهض للتحرش بقاعة «مشربية» يثير ضجة بسبب «فكرته»

شاركت الفنانة سارة أيمن بعمل فني بصري بقاعة مشربية بوسط البلد، العمل مكون من بلوزة فضفاضة وجيب طويلة وحذاء جلدي يغطي الساق، ومكتوب على الأقمشة عبارات صادمة وهي نفس العبارات التي تسمعها الفتيات في الشوارع أثناء تعرضهن للتحرش.برزت العبارات واضحة باللون الأسود العريض للتدليل على أن هذه العبارات لا يسهل محوها فهي تلتصق بالثياب، وذلك للإحالة إلى أثرها النفسي المفزع لهذه العبارات على ضحية التحرش، وهو الأثر الذي يصعب علاجه.أحدث العمل البصري لسارة أيمن جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لجرأة الفنانة وتلخيصها لجريمة التحرش وأثرها المدمر نفسيًا، وبين معارض على استخدام عبارات تصف أجزاء حساسة من جسد المرأة يطلقها المتحرشون.أعاد العمل حالة الجدل حول حق الفنان في التعبير المطلق عن قضيته"، في مقابل محاذير اجتماعية وقيمية قد يفرضها الملتقى على الفنان.