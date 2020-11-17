بوتين: الهند والصين قد تبدآن في إنتاج لقاح كورونا الروسي
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:14 م
وكالاتطباعة
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله اليوم الثلاثاء إن الهند والصين قد تبدآن في إنتاج لقاح كوفيد-19 الروسي (سبوتنك-في).
وذكرت وكالة تاس للأنباء أن بوتين اقترح أيضا الإسراع بإقامة مركز أبحاث للقاحات للدول الأعضاء في مجموعة بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وذكرت وكالة تاس للأنباء أن بوتين اقترح أيضا الإسراع بإقامة مركز أبحاث للقاحات للدول الأعضاء في مجموعة بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.