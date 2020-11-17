بوتين: الهند والصين قد تبدآن في إنتاج لقاح كورونا الروسي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله اليوم الثلاثاء إن الهند والصين قد تبدآن في إنتاج لقاح كوفيد-19 الروسي (سبوتنك-في).وذكرت وكالة تاس للأنباء أن بوتين اقترح أيضا الإسراع بإقامة مركز أبحاث للقاحات للدول الأعضاء في مجموعة بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.