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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حماية المستهلك» يكشف عقوبات المخالفين في «الجمعة البيضاء»

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:14 م
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير
صلاح عامر
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أكد الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك حملات مكثفة من مأموري الضبط القضائي والسيارات المتحركة لحماية المستهلك لضبط الأسواق المحلية ومنع الاستغلال للتجار والمحال التجارية من العروض والخصومات الوهمية والإعلانات المضللة خلال "الجمعة البيضاء".

وأضاف سمير، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيطبق قانون حماية المستهلك الجديد علي المخالفين في الإعلانات المضللة وتصل العقوبة ما بين 30 ألف إلى 2 مليون جنيه.

وشدد رئيس مجلس الإدارة جهاز حماية المستهلك، أن هناك تشكيل مجموعات عمل رقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى لتكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والسلاسل التجارية المشاركة في العروض والخصومات في الجمعة البيضاء للتأكد من الخصومات والعروض أن تكون حقيقية وليست عروض وهمية أو إعلانات مضللة.

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