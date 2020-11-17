«الصحة» تطبق إجراءات الوقائية من كورونا أثناء العمل بمبادراتها

أكدت وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرات في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 250 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.وأشارت الوزارة إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.