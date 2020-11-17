«القوى العاملة» تناشد المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم للتواصل معهم
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:27 م
دعاء جابرطباعة
طالبت وزارة القوى العاملة، جموع العاملين المصريين بالخارج، بضرورة الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني، وتسجيل بياناتهم.
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام مصر لرعاياها بالخارج، ليتمكنوا من سرعة التواصل معهم وحصولهم على حقوقهم ورعايتهم بدولة عملهم، وأيضا سرعة التواصل معهم لإبلاغهم بما هو جديد (فرص العمل بالدولة المتواجد بها، مستحقاتهم، حقوقهم)، وسرعة التواصل مع أسرتهم بمصر في حالة الطوارئ.أضغط هنا
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام مصر لرعاياها بالخارج، ليتمكنوا من سرعة التواصل معهم وحصولهم على حقوقهم ورعايتهم بدولة عملهم، وأيضا سرعة التواصل معهم لإبلاغهم بما هو جديد (فرص العمل بالدولة المتواجد بها، مستحقاتهم، حقوقهم)، وسرعة التواصل مع أسرتهم بمصر في حالة الطوارئ.أضغط هنا
القوى العاملة
القوى العاملة