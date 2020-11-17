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حوادث

جهود «تموين القاهرة» في ضبط المخالفات خلال 10 أيام

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:12 م
ضبط المخالفات
ضبط المخالفات
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن استمرار حملات أمنية شنتها مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة،على المخازن والمحال التجارية والمخابز لضبط الخارجين على القانون، مشيرا إلى أن الحملات سوف تستمر لمدة 10 أيام.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط العديد من القضايا منها ضبط «300 كيلو جرام رنجة، 300 كيلو جرام لانشون، 100 كيلو جرام فيليه دواجن، 100 كيلو جرام جبن، 82 كيلو جرام مقطعات دواجن»، منتهية الصلاحية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة مسئول عن ثلاجة مواد غذائية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي.

وضبط «30 قطعة بلاور، 200 قطعة شنيور، 500 بنطة حديد، 100 حجر جلخ، 200 مفك، 800 ميزان مياه، 4500 لستيكر مدون عليه علامات تجارية» بحوزة صاحب محل عدد وآلات كهربائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية وحيازته كميات كبيرة من العدد والآلات الكهربائية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر مستخدمًا علامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط «5600 زجاجة كحول إيلي، جل مطهر مختلفة الأحجام والأشكال، 600 لتر مياه مقطرة، 1200 لتر جل، 1280 لتر مادة خام كحول مستورد، 100 عبوة فارغة»، معدة للتعبئة بحوزة مدير مسئول عن مصنع مطهرات بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة بدر لإدارته المصنع وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المواد المطهرة -كحول طبي- مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم استخراج 82%، 150 بطاقة تموينية ذكية،31 إيصال صرف خبز بحوزة مسئول عن مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، المنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة وحيازة بطاقات تموين خاصة بالمواطنين واستخدامها في الاستيلاء على نقاط الخبز المدعم عن طريق ماكينة صرف خبز غير مخصصة له بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط «1500 بطارية هاتف محمول بدون بيانات قبل التغليف، 1600 أستيكر، 1200 كعب بطارية هاتف محمول، 1800 آي سي بطارية هاتف محمول، 1600 بطارية هاتف محمول، 14200 سماعة، 13300 كرتونة بطارية وسماعة فارغة، 1800 رأس شاحن هاتف محمول، 4600 وصلة شاحن، 5100 شاحن هاتف محمول.

و18700 بطارية هاتف محمول منتج نهائي، أدوات تصنيع ماكينة لحام وحقن بحوزة مسئول عن مصنع إكسسوارات هواتف محمولة بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة المقطم؛ لإدارته المصنع وقيامه بتجميع بطاريات الهواتف المحمولة والإكسسوارات السابق استخدامها وإعادة تعبئتها داخل أغلفة مُستخدمًا علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نجحت الحملات في ضبط 5،600 طن سكر - مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة مسئول عن مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة بدر.

كما تم ضبط «1400 متر جلد، 17500 قطعة مستلزمات جلدية، 29 ماكينة وأدوات تصنيع»، بحوزة مسئول عن مصنع للأحذية الرياضية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المرج.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.

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