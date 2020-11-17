وكيل أوقاف الإسماعيلية يتفقد الأقسام الإدارية والدعوية بالمديرية

تفقد الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، الأقسام الإدارية والدعوية بالمديرية، وكذلك المرور على‪ ‬العاملين بديوان عام المديرية، وذلك بهدف الاطمئنان على سير العمل‪ ‬والوقوف على مدى التزام العاملين بالمواعيد الرسمية المقررة.>شملت جولة وكيل الوزارة، المرور على إدارة البر والخيرات وإدارة الدعوة والادارة الهندسية وإدارة الشؤون المالية، والشؤون القانونية وإدارة الأمن الإداري بالمديرية.وشدد بدران على ضرورة التزام جميع العاملين بمختلف الأقسام الإدارية والدعوية بمواعيد العمل الرسمية، وأنه لا تهاون مع المقصرين، مؤكدًا على استمرار الجولات المفاجئة لمختلف الإدارات الفرعية وديوان عام المديرية لضبط أداء العاملين بها وحثهم على التفانى في العمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.