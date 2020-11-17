خبير عقاري: تعاون القطاعين العام والخاص يساهم في تنمية الاستثمارات

قال الخبير العقاري عمرو البهي، إن التعاون بين قطاع الأعمال العام والمطور العقاري في القطاع الخاص سيساهم في تنمية الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن القطاع العام يمتلك أصولا غير مستغلة ضخمة بينما القطاع الخاص لديه الإدارة والتمويل، موضحا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب.وأشار إلى أن الدولة في الوقت الحالي تدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.