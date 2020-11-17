حي مصر القديمة يعيد شارع المنيل لرونقه بعد انتهاء أعمال الحفر

تفقد اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة اليوم الأعمال الجارية لإعادة شارع المنيل إلى رونقه المعتاد وذلك بعد انتهاء أعمال الحفر بالشارع والخاصة بتحويل مرافق الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتى تتم من ميزانية الحى فقط ودون تدخل أو مساهمة من أى فرد كان.ووجه شحاته إلى الإسراع بوتيرة الأعمال دون الإخلال بالمواصفات القياسية لإعادة الشئ لأصله طبقا للأصول الفنية.كما قام الحي ببدء أعمال الإسفلت بشارع المنيل حسب أجندة عمله باستعادة الواجهة الحضارية للحي وتنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال بالعمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية داخل الأحياء.وشن الحي حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة التزام المحلات والمقاهى فى مناطق المنيل وشارع وميدان حسن الأنور وجامع عمرو بن العاص، وتم مصادرة المضبوطات وتحريزها وإيداعها بمخزن الحى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.