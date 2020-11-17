تأكيدًا لـ«الدستور».. محمد عبدالرحمن رئيسًا لـ«مصر للطيران للصناعات المكملة»
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:15 م
فاتن غلابطباعة
في تأكيد لما نشرته «الدستور»، أصدر الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف المهندس محمد أحمد عبدالرحمن للعمل رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة والعضو المنتدب لها خلفًا للمهندس عادل منصور الذي قدم له الطيار رشدي زكريا الشكر على جهوده خلال توليه رئاسة الشركة الفترة الماضية.
وكان عبدالرحمن يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات لشئون عمليات المطارات.