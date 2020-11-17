محافظ الشرقية يكرم أكاديمية بكلية العلوم حصلت على الماجستير من المجر

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتورة خلود محمد غريب محمود سيد إبنة أحد العاملين بحي ثان الزقازيق والتي تعمل مدرس مساعد بكلية العلوم - جامعة الزقازيق، بمنحها شهادة تقدير، وذلك لحصولها على درجة الماجستير في هندسة البيئة من دولة المجر.أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة والتي لديها الطموح للتزود بالعلم والمعرفة، مقدمًا الشكر لوالدها الكريم والذي لم يتوانى في دعم وتذليل كافة العقبات أمام إبنته حتى استطاعت أن تحصل على أرقى الدرجات العلمية من الخارج.هنأ المحافظ الوالد وإبنته متمنيًا لهما دوام التوفيق والرقي.ومن جانبها قدمت الدكتورة خلود محمد غريب الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية لاستقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام وبرفقتها والدها، والذي يعمل بحي ثان الزقازيق وتكريمها، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل دافعًا نحو تحقيق المزيد من الحصول على الشهادات العلمية من الداخل والخارج.