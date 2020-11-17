رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يكرم أكاديمية بكلية العلوم حصلت على الماجستير من المجر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:07 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
طباعة
كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتورة خلود محمد غريب محمود سيد إبنة أحد العاملين بحي ثان الزقازيق والتي تعمل مدرس مساعد بكلية العلوم - جامعة الزقازيق، بمنحها شهادة تقدير، وذلك لحصولها على درجة الماجستير في هندسة البيئة من دولة المجر.

أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة والتي لديها الطموح للتزود بالعلم والمعرفة، مقدمًا الشكر لوالدها الكريم والذي لم يتوانى في دعم وتذليل كافة العقبات أمام إبنته حتى استطاعت أن تحصل على أرقى الدرجات العلمية من الخارج.

هنأ المحافظ الوالد وإبنته متمنيًا لهما دوام التوفيق والرقي.

ومن جانبها قدمت الدكتورة خلود محمد غريب الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية لاستقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام وبرفقتها والدها، والذي يعمل بحي ثان الزقازيق وتكريمها، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل دافعًا نحو تحقيق المزيد من الحصول على الشهادات العلمية من الداخل والخارج.
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

موضوعات متعلقة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

والد محمد النني يطمئن الجماهير: «لا تقلقوا.. ابني بخير»

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

«زوج أم» يعذِّب طفليها في التجمع الخامس بـ«السلخ»: «مبعرفش أنام منهم»

الصور

image description

محافظ أسيوط يجتمع بالجهاز التنفيذي لمتابعة موقف مشروعات «حياة كريمة»

image description

ندوة حول علامات الإنذار في أمراض الجهاز الهضمي.. بجامعة أسيوط

image description

انطلاق مؤتمر نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي بجامعة أسيوط

image description

10 مليون جنيه لافتتاح محطة «عبد القادر 2» بدمياط

image description

بمساحة 4 أفدنة.. محافظ الجيزة: إنشاء موقف لسيارات السرفيس بالهرم

الأكثر قراءة

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

باحثون يطورون آلة لأخذ عينات مسحة الحلق تساعد في حماية الطواقم الطبية من العدوى

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق في الصين (فيديو)

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

عمل فني مناهض للتحرش بقاعة «مشربية» يثير ضجة بسبب «فكرته»

«أبودومة» شخصية مؤتمر أدباء وسط الصعيد الشاعر المتكئ على التراث الصوفي

«متون» معرض فردي لجيهان فايز بجاليري نيل آرت اليوم

السيد نجم في مداخلته في «الطفل ورؤية 2030»: أدب الخيال العلمي العربي لم يبرح مكانه