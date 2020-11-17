الصين تستعد لإطلاق صاروخ «لونج مارش-5»

تم نقل صاروخ لونج مارش-5 الخامس الذي سيستخدم لإطلاق المسبار القمري الصيني تشانج آه-5، بشكل رأسي، إلى منطقة الإطلاق في موقع إطلاق الصاروخ ونتشانج في مقاطعة هاينان جنوبي الصين اليوم الثلاثاء.ذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أنه من المقرر إطلاق حامل الصاروخ (لونج مارش-5 واي5) في أواخر نوفمبر، حسبما افادت وكاله الصين الجديدة "شينخوا".وأجرى مهندسو فضاء اجتماعا عاما واختبارات للصاروخ بعد نقله إلى ونتشانج في سبتمبر الماضى.وقد استغرق نقل الصاروخ الكبير رأسيا إلى منطقة الإطلاق صباح اليوم، حوالي ساعتين. وسوف يتم إجراء الفحوصات والاختبارات الأخيرة قبل إطلاقه.وتم إطلاق حامل الصاروخ لونج مارش-5، أكبر مركبة إطلاق في الصين الآن، بنجاح ليقوم بأول مهمة صينية إلى المريخ (تياون-1) في 23 يوليو.تهدف مهمة تشانغ آه-5 غير المأهولة لجمع عينات قمرية والعودة إلى الأرض، إحدى مهمات الفضاء الأكثر تعقيدا وتحديا في البلاد.وسوف تسهم في الدراسات العلمية في مجالات مثل تكوين وتطور القمر.