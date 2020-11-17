الأردن يقدم تعازيه بوفاة وزير الخارجية السوري

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيًا بنائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، قدم خلاله التعازي بوفاة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية الدكتور وليد المعلم.وأعرب الصفدي عن مواساته بوفاة الدكتور المعلم وتمنياته لسوريا وشعبها الشقيق بالأمن والأمان والاستقرار.