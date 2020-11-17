إحالة 3 متهمين بقتل طفل وإلقاء جثته بالزراعات في الخانكة للجنايات

أمرت نيابة الخانكة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل طفل وإلقاء جثته بمنطقة زراعية.وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هم: «هشام.ع»، «أيمن. ح»، «أحمد. م» أقروا بارتكابهم جريمة قتل الطفل «مازن.ع» للانتقام من والده بسبب خلافات مالية فيما بينهم.وأقر المتهمون بأن والد المجنى عليه قام بالنصب عليهم فى مبلغ مالي 130 ألف جنيه ورفض إرجاعه وانتقل لمدينة الخانكة للاختباء بها، وأن والد المجنى عليه وهمهم بإنشاء مشروع عقارى بمنطقة الخصوص وبعد إعطائه المبلغ المالى اختفى ولم يعلموا عنه شيئا وبعد إيجاده بمدينة الخانكة قرروا خطف نجله لمساومة والده لإرجاع أموالهم.وأقروا بأنه لم تكن نيتهم قتل الطفل لكنه كان متمردا محاولا الهروب مما دفعهم لضربه بآلة حادة توفي على إثرها فقاموا بإلقائه فى الأراضى الزراعية.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة يفيد بالعثور على جثة طفل مبلغ باختفائه وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.