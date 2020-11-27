ندوة حول علامات الإنذار في أمراض الجهاز الهضمي.. بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط اليوم إنطلاق فعاليات الندوة العلمية بعنوان "علامات الإنذار في أمراض الجهاز الهضمي" والتى نظمته وحدة الجهاز الهضمي بقسم الأمراض الباطنة بالتعاون مع المؤسسة المصرية لتطوير الجهاز الهضمي والمناظير وجمعية صعيد مصر للجهاز الهضمي والكبد والمناظير، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور علاء الدين عبدالمنعم رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتور حسين الأمين رئيس جمعية صعيد مصر للجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والدكتور محمد خورشيد، رئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور زين العابدين أحمد سيد أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور محمد النادي أستاذ بقسم الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي بالقصر العيني والدكتور وائل أحمد عباس أستاذ بقسم الأمراض الباطنة ومنسق الندوة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، وأطباء من مديرية الصحة، وأعضاء مكافحة العدوى.



وأوضح الدكتور علاء عبدالمنعم أن الندوة تتناول عدد من المحاضرات العلمية المتخصصة لنخبة من الأساتذة من قسم الباطنة والجهاز الهضمي والمناظير والكبد وذلك من خلال جلستين علميتين والتى اشتملت على خلل عسر الحركة الصفراوية – التهاب البنكرياس الحاد والتهاب المرارة – القرحة الهضمية – مرض التهاب الأمعاء والسرطان -الإجراءات الطارئة لمواجهة مريض كورونا –الأعلام الحمراء فى متلازمة القولون.



ومن جانبه أوضح الدكتور حسين الأمين أن وحدة الجهاز الهضمي تعاونت بشكل مستمر ومثمر مع مختلف الجمعيات العلمية فى أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير ومع مستشفيات وزارة الصحة والوقوف على مع هو جديد فى هذا المجال، وذلك لأنها تؤدى دورًا محوريًا بالعمل بالمستشفى الراجحي الجامعي للكبد ما بين العمل والإشراف فى العناية المركزة والمتوسطة والعمل فى العيادات الخارجية، إلى جانب إنشاء أول عيادة متخصصة بصعيد مصر ورابع عيادة على مستوى مصر لأمراض الأمعاء المناعية وتقديم خدمة طبية متميزة لهؤلاء المرضى ما بين التوعية بالمرض والعلاج، كما تقوم الوحدة بعمل اختبار لحركية الجهاز الهضمي وكذلك قياس درجة حموضة المعدة، مشيرًا إلى أن وحدة الجهاز الهضمي قامت منذ فترة قصيرة بتوقيع بروتوكول تعاون مع مستشفيات وزارة الصحة بأسيوط كمستشفي أسيوط العام ومستشفى الإيمان والحميات، حيث يقوم أعضاء الوحدة بتشغيل وحدات المناظير وتدريب الزملاء وتقديم خدمة طبية لمرضاهم.