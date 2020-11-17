«الصحة العالمية»: 9 ملايين طفل يمني مهددون بفقدان الخدمات الصحية الأساسية

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من أن نحو تسعة ملايين طفل يمني مهددون بفقدان إمكانية الوصول للخدمات الصحية الأساسية.وذكر مكتب المنظمة في اليمن في بيان نشره على حسابه في "تويتر" أن "اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم- ومع ذلك فهو يعاني من نقص في تمويل العمليات الإنسانية".وأضاف أن "الفجوة في التمويل تعني أن ما يقرب من 9 ملايين يمني مهددون بفقدان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية".وتابع أن "العلاج يمكن أن يتوقف عن أكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية".ويعتمد معظم اليمنيين على مساعدات تقدمها المنظمات الإغاثية بسبب النزاع الدائر في البلاد، وتسبب وقف التمويل من الجهات المانحة لهذه المنظمات في توقف عدد من المشاريع في مختلف القطاعات.