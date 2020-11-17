للمرة الثانية.. ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" اليوم، بنسبة 0.48 %، ليصل إلى 44.03 دولارًا أمريكيًا.كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.44 % ليستقر عند 41.52 دولارًا أمريكيًا.قفزت أسعار النفط خلال تعاملات، صباح اليوم الثلاثاء، بأكثر من 3% لتعوض خسائر الجلسة السابقة، وذلك بعد أن ذكرت شركة «موديرنا» أن لقاحها التجريبي للوقاية من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 فعال بنسبة 94.5%، مقارنة بالأمس الإثنين.