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سياسي

مواد الإصدار بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:21 م
عبد الوهاب عبدالرازق
عبد الوهاب عبدالرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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حصلت «الدستور» على مواد الإصدار بمشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الشيوخ والواردة بالمسودة النهائية للجنة الصياغة والمعروضة اليوم على اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس.

وأقرت مواد الإصدار، بأن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون وفي اللائحة المرافقة.

وجاءت مواد الإصدار على النحو الآتي:
(المادة الأولى)
- مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون وفي اللائحة المرافقة.

(المادة الثانية)
- يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

(المادة الثالثة)
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره ويختم القانون بخاتم الدولة.

يُشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أكد عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال، إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصري، تفصيلا بإيضاح معنى توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطي بما هو متفق عليه.

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