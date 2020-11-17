هل يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة قبل 29 نوفمبر؟
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:24 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه حال انتهت اللجنة الخاصة بإعداد لائحة المجلس من مناقشتها اليوم، وكذا مراجعة مجلس الدولة مشروع القانون قبل 29 نوفمبر بوقت كافٍ، فمن الممكن أن يُدعى المجلس للانعقاد قبل ذلك، بما يمكن من عرضها على مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 15 ديسمبر، موضحًا: "بنحاول قدر الإمكان اللحاق بالفصل التشريعي الأول".
وأكد عتمان عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تمت مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأكد عتمان عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تمت مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.