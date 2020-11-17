هل يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة قبل 29 نوفمبر؟

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه حال انتهت اللجنة الخاصة بإعداد لائحة المجلس من مناقشتها اليوم، وكذا مراجعة مجلس الدولة مشروع القانون قبل 29 نوفمبر بوقت كافٍ، فمن الممكن أن يُدعى المجلس للانعقاد قبل ذلك، بما يمكن من عرضها على مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 15 ديسمبر، موضحًا: "بنحاول قدر الإمكان اللحاق بالفصل التشريعي الأول".وأكد عتمان عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تمت مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.