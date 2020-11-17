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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط صاحب استديو أغانٍ خادشة للحياء في حدائق القبة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:03 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب استديو يتولى إنتاج كليبات وأغانٍ تحتوي على كلمات خادشة للحياء بحدائق القبة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم المصنفات وخاصة في مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفني إستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) إدارة أستوديو للتسجيلات الصوتية بدون ترخيص، بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وقيامه بتصوير أغانٍ متضمنة ألفاظ خادشة للحياء العام، وبثها عبر موقع "يوتيوب" الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الاستوديو المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور) وتم ضبط غرفة الأستوديو كاملة التجهيز ومزودة بعازل للصوت وأبواب محكمة الغلق وبداخلها وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج صوت وفيديو.

والعديد من الفيديوهات المصورة له والتي تحوي العديد من الألفاظ الخادشة للحياء العام – 2 سماعة خارجية – سماعة أذن مايك – فلتر منقى للصوت - كارت صوت لتنقية وتقوية الصوت – جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت – هاتف محمول يقوم من خلاله المذكور بإدارة صفحته على موقعي "فيسبوك" – "يوتيوب".

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