مفيد فوزي يدير ندوة سناء جميل في مهرجان شرم المسرحي

أدار الإعلامي الكبير مفيد فوزي، ندوة الفنانة سناء جميل، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ المسرحي، وافتتح الندوة الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان.وبدأ الإعلامي مفيد فوزي بتوجيه الأسئلة للفنانة سميحة أيوب، لتكشف العديد من التفاصيل والكواليس الخاصة بمشوارها الفني وعلاقتها بالفنانة سناء جميل.وكان من ضمن أسئلته لسيدة المسرح العربي عن سر عدم تقديمها أي إعلانات في مسيرتها الفنية، كما سألها عن من رب العمل المسرحي المؤلف أو المخرج.يشار إلي أن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي انطلقت فعالياته، أمس، وتستمر حتى يوم 20 نوفمبر الجاري، وتم تكريم الفنانة حنان مطاوع، وبيومي فؤاد في حفل الافتتاح في قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور عدد من الفنانين والنقاد المسرحيين.