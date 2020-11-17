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القبلة

جوائز تصل لـ20 ألف جنيه.. «الأوقاف» تطلق مسابقة الخطيب المتميز

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:13 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الوزارة مسابقة الخطيب المتميز؛ لاختيار أفضل الأئمة.

وقال الوزير- في تصريح- إن المسابقة تهدف إلى تحفيز الأئمة على الإجادة من خلال التنافس المحمود للارتقاء بالدعوة والعمل الدعوي، موضحًا أن نظام المسابقة يعتمد على قيام كل إدارة بترشيح واحد أو اثنين من الراغبين في الاشتراك في المسابقة من الأئمة المعينين، لتتم التصفية بينهم على مستوى المديرية، بحيث ترشح كل مديرية (أ) أفضل ثلاثة متقدمين وكل مديرية (ب) أفضل اثنين من المتقدمين، من خلال لجنة المديرية، وتتم التصفية النهائية بينهم في الأداء الخطابي فقط بديوان عام الوزارة.

وأضاف وزير الأوقاف: كما يحق لكل مديرية (أ) أن ترشح اثنين من أفضل خطباء المكافأة وكل مديرية (ب) أن ترشح واحدًا من أفضل خطباء المكافأة للمشاركة في نفس المسابقة، لافتًا إلى أن التقديم سيكون قائمًا على دقة التناول، وسلامة اللغة، وحسن الانتقال، وسلاسة الأداء.

وأشار إلى تخصيص الجوائز التالية للفائزين: 20 ألف جنيه للفائز الأول على مستوى الجمهورية، و10 آلاف جنيه للفائز الثاني، و7 آلاف جنيه للفائز الثالث، و5 آلاف جنيه للفائز الرابع، وخمس جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه، إضافة إلى منح جميع الفائزين شهادة تقدير ولقب خطيب متميز.

ووجه وزير الأوقاف جميع الإدارات إلى ترشيح ممثليها وتسليمها للمديرية في موعد أقصاه الأحد المقبل 22 نوفمبر الجاري، على أن تسلم المديريات كشفًا معتمدًا من مدير المديرية بالمرشحين على مستوى المديرية يوم الثلاثاء المقبل 24 نوفمبر الجاري لرئيس قطاع المديريات.

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