رغم كورونا.. الصين تستضيف مؤتمرًا عن G5 والإنترنت الصناعي

من المقرر افتتاح مؤتمر وطني حول تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) والإنترنت الصناعي في مدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين، المدينة الأكثر تضررًا من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن الوكاله الصينية الرسمية الجديد "شينخوا".ومن المقرر أن يستمر الحدث الذي يعقد بعنوان "مؤتمر تشاينا 5G + الإنترنت الصناعي" لمدة ثلاثة أيام، حيث ستعقد خلاله ندوات وحوارات، كما سيتم توقيع مشروعات أساسية سوف يساعد هذا الحدث في دعم تعافي هوبي الاقتصادي وتنميتها بعد الجائحة.كما سيتم عرض إنجازات تكنولوجيا الـ5G والإنترنت الصناعي في منطقة بمساحة 6000 متر مربع خلال المؤتمر، حيث ستعرض 14 شركة مختارة تكنولوجياتها ومنتجاتها.كما سيتم تقديم أحدث تطبيقات تكنولوجيا الـ5G والإنترنت الصناعي والمنافع التي تجلبها تكنولوجيا الـ5G من خلال مقاطع مصورة وشاشات تفاعلية ووسائط أخرى في المؤتمر.تستضيف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وحكومة هوبي الإقليمية، هذا المؤتمر.