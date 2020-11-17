أندرو محسن يكشف الفرق بين عروض الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي

كشف الناقد السينمائي أندرو محسن، مدير برنامج سينما الغد، ومنسق المكتب الفني بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، أن الدورة الجديدة من المهرجان تحتوي علي كثير من الأفلام السينمائية مشيرًا، إلي أن هناك البعض لا يعرف أن يفرق بين عروض المهرجان سواء العالمية الأولى أو الدولية الأولي وغيرها.وقال مدير برنامج سينما الغ في تصريحات لـ "الدستور"، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "العروض العالمية الأولى هي الأفلام التي لم يتم عرضها في أي مهرجان بالعالم وهم 13 فيلما، أما العروض الدولية الأولى وهم 7 أفلام المقصود بها الأفلام التي عرضت في بلد الإنتاج ولم يعرض في أي مهرجان بالعالم".وأضاف " محسن": "بخصوص العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل 52، والمقصود منها هي الأفلام التي لم تعرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيًا وتعرض في القاهرة السينمائي لأول مرة، بينما العروض الأفريقية والعربية الأولى وهم 6، المقصود منها هو الاتفاق مع الشركة المنتجة علي أن يكون انتاجهم السينمائي الإفريقية والعربي يعرض لأول مرة بالقاهرة السينمائية".يذكر أن المهرجان أقيم له مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين، وسط حضور عدد كبير من السينمائيين والفنانين والنقاد.