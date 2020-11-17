«بيت الصوفية».. شيوخ الطرق يحتفلون بتدشين المقر الجديد

استقبل الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للصوفية فى مصر، شيوخ الطرق والزوايا الصوفية فى مصر وذلك بالمقر الجديد بالدراسة الذي استغرق العمل فيه 5 سنوات كاملة، ليظهر بعدها للنور ويصبح للطرق الصوفية مقر جديد يمكن من خلاله إدارة العمل الصوفى ووضع الخطط المحورية والهامة التي تخدم الدعوة الإسلامية.وشارك فى اللقاء 50 من مشايخ الطرق الصوفية فى مصر، أبرزهم "الشيخ مختار الدسوقى شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية، والشيخ سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية، والشيخ أشرف عاشور البرهامى شيخ الطريقة البرهامية، والشيخ عبدالرحيم العزازى شيخ الطريقة العزازية، والشيخ مصطفى الهاشمى شيخ الطريقة الهاشمية، والشيخ محمد الحافظ التيجانى شيخ الطريقة التيجانية والشيخ أحمد الشبراوى نائب الطريقة الشبراوية".وقالت مصادر بالطرق الصوفية، إن الطرق الصوفية اتخذت كافة التدابير الصحية للحفاظ على مشايخ الطرق المترددين على المبنى الجديد، وذلك من خلال تعقيم المبنى بالكامل من فيروس كورونا، إضافة إلى عمل مسحات لمشايخ الطرق الذين شاركوا فى اللقاء.وتابعت المصادر، أن "القصبى" وعد مشايخ الطرق الصوفية، باستكمال مسيرة العمل الصوفى والإنجازات الهامة التي من شأنها خدمة الطرق الصوفية ومنهجها الوسطي.