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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة قبل سرقة محل صاغة بالحوامدية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:57 م
سرقة صاغة
سرقة صاغة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت الخدمات الأمنية بمنطقة الصاغة في الحوامدية بمحافظة الجيزة، من إحباط مخطط للسطو على أحد محال الذهب وضبط المتهمين الثلاثة أثناء استقلالهم سيارة ملاكي.

البداية باشتباه الخدمات الأمنية المعينة لتأمين منطقة الصاغة شارع الجمهورية بدائرة قسم الحوامدية بمديرية أمن الجيزة في ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي لقيامهم بالمرور في المنطقة أكثر من مرة والاتجاه عقب ذلك إلى طريق القاهرة ـ أسيوط الزراعي.

على الفور تم تتبع خط سيرهم وإعداد الأكمنة اللازمة بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفر إحداها عن ضبط السيارة ومستقليها وتبين أنهم (سائقَين، حلاق، لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 2 مسدس صوت–عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض خنجر، سكين -شال - كاب – مفك).

واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السطو على محلات الذهب باستخدام الأسلحة والسيارة وباقي المضبوطات التي بحوزتهم وقرروا بحضورهم لتنفيذ واقعة سطو على أحد المحلات بمنطقة الصاغة بمدينة الحوامدية عقب معاينته ورصدهم للعاملين به والمترددين عليه.

وترجل الثاني والثالث من السيارة لتأكيد المعاينة وحصر المتواجدين داخل المحل وعقب ذلك استقلوا السيارة وتوجهوا إلى طريق القاهرة ـ أسيوط الزراعي لاستبدال لوحات السيارة باللوحات الأخرى المضبوطة بحوزتهم وإخفاء ملامحهم بارتداء الشال والكاب إلا أن ضبطهم حال دون تنفيذ ذلك المخطط.

يأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تنفيذ النهج الاستباقي واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين ممتلكات المواطنين من خلال تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام لملاحظة الحالة.

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