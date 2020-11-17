للصيانة.. انقطاع الكهرباء بعدد من أحياء جنوب القاهرة

الإدارة العامة لشبكات غرب القاهرة.

الإدارة العامة لشبكات السيدة زينب:

الإدارة العامة لشبكات القلعة

الإدارة العامة لشبكات المقطم:

الإدارة العامة لشبكات البساتين ودار السلام

- الإدارة العامة لشبكات المعادي

الإدارة العامة لشبكات حلوان

الإدارة العامة لشبكات 15 مايو:

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم تنفيذ برامج خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، عن عدد من الشوارع بمناطق وأحياء محافظة القاهرة، لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر، تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.وجاءت المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات توزيع كهرباء القاهرة كالتالي:- السبتية وورش المحولات.- جزء من شارع السبتية والعنابر.- شارع ربع الرز وسوق العصر والأمير عز الدين.- كلية الاقتصاد المنزلي.- كورنيش النيل – الكنيسة الإنجيلية.- حارة حسب الله – سكة حديد غرب.- شارع حسن الأنور – سيدي مالك.- منطقة الدرب الأحمر.- شارع باب الوزير.- مخبز الغندور.- شارع سكة راتب.- المدرسة المحمدية الحلمية.- منطقة الهضبة الوسطى.- الحي الأول.- محطة المستثمرين.- خطة الإحلال والتجديد تغيير لوحة جهد منخفض بمنطقة دار السلام.- شارع الصفا.- شارع فرج يوسف.- شارع محمد جلال.- شارع جلال أبو جبل.- الصيانة المبرمجة- شارع تونس، شارع المعسكر، شارع الجزائر – الشطر السادس المعادي الجديدة.- خطة الإحلال والتجديد ش 279 المعادي.شارع الشهيد، وشارع ترعة الخشاب، وشارع الإيمان، وشارع الحمد البساتين.شارع النجوم وسور الجيش وش أبو بكر الصديق، وشارع المصطفى الإخلاص مدينة ركن حلوان الجديدة.امتداد 15 مايو المجاورة (12) والمجاورة (11).