سميحة أيوب: سناء جميل صديقتي وكنت معها لآخر لحظة في عمرها

قالت الفنانة سميحة أيوب، خلال ندوة تكريم الفنانة سناء جميل وإطلاق اسمها علي الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ المسرحي للشباب، أن الفنانة الراحلة كانت صديقة شخصية لها، وكانا يحبان بعضهما للغاية، على عكس ما كان يتوقع الجمهور بأننا نتنافس وبالتالي لن نحب بعضنا.وأوضحت سيدة المسرح العربي: "الجمهور كان مفكر إن أنا وسناء جميل ماسكين سكينه لبعض"، ولم نترك بعض إطلاقًا حتى في آخر لحظات في حياتها كنت بجانبها.يشار إلي أن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي انطلقت فعالياته، أمس، وتستمر حتى يوم 20 نوفمبر الجاري، وتم تكريم الفنانة حنان مطاوع، وبيومي فؤاد في حفل الافتتاح في قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور عدد من الفنانين والنقاد المسرحيين.