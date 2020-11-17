حي الزيتون يشرف على أعمال تطوير حديقة ميدان ابن سندر

قام اليوم حى الزيتون تحت إشراف رئيس الحى بمتابعة الانتهاء من أعمال تطوير حديقة ميدان ابن سندر بحى الزيتون وجارٍ المتابعة، حسب تكليفات الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية وتنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال.وفي سياق آخر قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الأميرية بتفقد مبنى حى الأميرية، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل بإدارات الحى، وأكد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين فى طلبات التصالح على مخالفات البناء والتنبيه على إدارة خدمة المواطنين بالإسراع فى حل شكاوى المواطنين، والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.فى ضوء توجيهات خالد عبدالعال محافظ القاهرة ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لرؤساء الأحياء بالاستمرار في متابعة أعمال التطوير الجارية.