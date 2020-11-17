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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي الزيتون يشرف على أعمال تطوير حديقة ميدان ابن سندر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:06 م
حي الزيتون
حي الزيتون
مصطفى عبدالله
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قام اليوم حى الزيتون تحت إشراف رئيس الحى بمتابعة الانتهاء من أعمال تطوير حديقة ميدان ابن سندر بحى الزيتون وجارٍ المتابعة، حسب تكليفات الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية وتنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال.

وفي سياق آخر قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الأميرية بتفقد مبنى حى الأميرية، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل بإدارات الحى، وأكد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين فى طلبات التصالح على مخالفات البناء والتنبيه على إدارة خدمة المواطنين بالإسراع فى حل شكاوى المواطنين، والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فى ضوء توجيهات خالد عبدالعال محافظ القاهرة ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لرؤساء الأحياء بالاستمرار في متابعة أعمال التطوير الجارية.
حي الزيتون
حي الزيتون

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