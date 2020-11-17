«الغربية»: تأهيل 62 ترعة بقرى ومراكز المحافظة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووضعه ضمن أولويات الحكومة، وذلك نظرًا لمحدودية المياه والزيادة السكانية والرغبة بالتوسع في استصلاح أراضي جديدة، حيث يهدف المشروع إلي ترشيد المياه لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه وتوفير نفقات الصيانة الدورية لنزع وتطهير الحشائش وسرعة وصول المياه.وأوضح الدكتور طارق رحمي أنه جارٍ تأهيل 62 ترعة بنطاق محافظة الغربية بطول 240 كيلومترًا بتكلفة إجمالية قدرها 872 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين.وأوضح المهندس عادل عبدالقادر وكيل وزارة الري بالغربية، أنه جارٍ تأهيل ترع هندسة ري طنطا وهندسة ري السنطة وعدد من الترع في كل المراكز الإدارية بالمحافظة ومنها ترع أبووافي بالمحلة، ترعة لرمانة ببشبيش، ترعة كفر متبول بقطور وصلة محلة روح بطنطا، وصلة أم عبدالله بكفرالزيات، سحيم النيلي بالسنطة، البدراوي بسمنود، وذلك تحت إشراف إدارات الري والمعهد القومي لبحوث إدارة المياه.وأشار المحافظ إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وستساهم في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.