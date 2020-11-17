رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغربية»: تأهيل 62 ترعة بقرى ومراكز المحافظة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:15 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووضعه ضمن أولويات الحكومة، وذلك نظرًا لمحدودية المياه والزيادة السكانية والرغبة بالتوسع في استصلاح أراضي جديدة، حيث يهدف المشروع إلي ترشيد المياه لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه وتوفير نفقات الصيانة الدورية لنزع وتطهير الحشائش وسرعة وصول المياه.

وأوضح الدكتور طارق رحمي أنه جارٍ تأهيل 62 ترعة بنطاق محافظة الغربية بطول 240 كيلومترًا بتكلفة إجمالية قدرها 872 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين.

وأوضح المهندس عادل عبدالقادر وكيل وزارة الري بالغربية، أنه جارٍ تأهيل ترع هندسة ري طنطا وهندسة ري السنطة وعدد من الترع في كل المراكز الإدارية بالمحافظة ومنها ترع أبووافي بالمحلة، ترعة لرمانة ببشبيش، ترعة كفر متبول بقطور وصلة محلة روح بطنطا، وصلة أم عبدالله بكفرالزيات، سحيم النيلي بالسنطة، البدراوي بسمنود، وذلك تحت إشراف إدارات الري والمعهد القومي لبحوث إدارة المياه.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وستساهم في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

موضوعات متعلقة

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

المئات يشيعون جنازة الشهيد ياسر عصر بمسقط رأسه في القليوبية (صور)

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

مصدر قضائي يكشف سبب إخلاء سبيل قتلة نجل «مذيعة النهار»

الصور

image description

انطلاق مؤتمر نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي بجامعة أسيوط

image description

10 مليون جنيه لافتتاح محطة «عبد القادر 2» بدمياط

image description

بمساحة 4 أفدنة.. محافظ الجيزة: إنشاء موقف لسيارات السرفيس بالهرم

image description

محافظ أسيوط يأمر بصرف مساعدات عاجلة لبعض الحالات الإنسانية

image description

محافظ أسيوط يناقش إنشاء مصنع للرمان ويشكل رابطة للمزارعين

الأكثر قراءة

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

باحثون يطورون آلة لأخذ عينات مسحة الحلق تساعد في حماية الطواقم الطبية من العدوى

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق في الصين (فيديو)

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

«متون» معرض فردي لجيهان فايز بجاليري نيل آرت اليوم

السيد نجم في مداخلته في «الطفل ورؤية 2030»: أدب الخيال العلمي العربي لم يبرح مكانه

دارة الفنون تنظم محاضرة «القياس المستحيل» لسامي الخطيب اليوم

«ستي تفاحة» أحدث إبداعات الكاتبة صفاء عبد المنعم