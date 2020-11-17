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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤسسة روسية: معدل وفيات كورونا بلغ 1.7% والعالم 3.4%

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:57 م
جريدة الدستور
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أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا اليوم الثلاثاء، أن معدل الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في روسيا يبلغ 1.7%، وعالميًا في المتوسط يصل هذا الرقم إلى 3.4%، وتحتل روسيا المرتبة 100.

وقالت بوبوفا- في ندوة افتراضية عبر الفيديو كونفرانس بعنوان "بيانات علمية جديدة عن الإصابة بفيروس كوفيد-19": إنه "في روسيا الاتحادية، يبلغ عدد الإصابات مليونًا و970 ألفًا، وتعافى ما يقرب من 1.5 مليون شخص، ومعدل الوفيات 1.7 بالمائة".

ومن حيث معدل الإصابة لكل 100 ألف نسمة، تحتل روسيا المرتبة 62 في العالم، والمرتبة 100 من حيث الوفيات، حسبما ذكر موقع تاس الروسي.

وأوضحت المسئولة الروسية أن معدل الوفيات في العالم يبلغ 3.4%.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، عن تسجيل 22 ألفًا و410 إصابات جديدة بالفيروس، بينها 5882 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات مليونًا و971 ألفًا و13 إصابة.

وأشار المقر إلى تسجيل 442 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجمالي الوفيات 33 ألفًا و931 شخصًا.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.

وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

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