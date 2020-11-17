تحذير إيرانى لـ واشنطن: «ردود أفعالنا قوية»

قال مسئول إيراني، اليوم الثلاثاء، إن أي تحرك أمريكي ضد طهران، سيقابل برد قوي، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز.وذلك بعد أن دعت كل من ‏فرنسا وألمانيا، الرئيس المنتخب جو بايدن إلى مقاربة مشتركة إزاء اتفاق نووي إيران حتى يكون سلميا فقط.وقالت ‏فرنسا وألمانيا، إنه يجب العمل مع بايدن لإيجاد حل لتحديات إيران على الصعيد الإقليمي.