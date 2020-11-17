تحذير إيرانى لـ واشنطن: «ردود أفعالنا قوية»
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:59 م
هبه محمدطباعة
قال مسئول إيراني، اليوم الثلاثاء، إن أي تحرك أمريكي ضد طهران، سيقابل برد قوي، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز.
وذلك بعد أن دعت كل من فرنسا وألمانيا، الرئيس المنتخب جو بايدن إلى مقاربة مشتركة إزاء اتفاق نووي إيران حتى يكون سلميا فقط.
وقالت فرنسا وألمانيا، إنه يجب العمل مع بايدن لإيجاد حل لتحديات إيران على الصعيد الإقليمي.
وذلك بعد أن دعت كل من فرنسا وألمانيا، الرئيس المنتخب جو بايدن إلى مقاربة مشتركة إزاء اتفاق نووي إيران حتى يكون سلميا فقط.
وقالت فرنسا وألمانيا، إنه يجب العمل مع بايدن لإيجاد حل لتحديات إيران على الصعيد الإقليمي.